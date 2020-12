Atalanta-Midtjylland: le ultimissime sulle probabili formazioni (Di lunedì 30 novembre 2020) Gasperini non potrà contare sugli infortunati Gollini, Pasalic, Caldara e sui due positivi al Covid Malinovskyi e Miranchuk. Il tecnico dell’Atalanta ritrova però Gosens, assente sabato contro il Verona. Tra i danesi assente lo squalificato Sviatchenko Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; A Gomez, Ilicic, Zapata. All.Gasperini Midtjylland (4-2-3-1): Hansen; Cools, Høegh, Scholz, Paulinho; Onyeka, Madsen; Dreyer, Sisto, Mabil; Kaba. All.Priske Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 30 novembre 2020) Gasperini non potrà contare sugli infortunati Gollini, Pasalic, Caldara e sui due positivi al Covid Malinovskyi e Miranchuk. Il tecnico dell’ritrova però Gosens, assente sabato contro il Verona. Tra i danesi assente lo squalificato Sviatchenko(3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; A Gomez, Ilicic, Zapata. All.Gasperini(4-2-3-1): Hansen; Cools, Høegh, Scholz, Paulinho; Onyeka, Madsen; Dreyer, Sisto, Mabil; Kaba. All.Priske Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

EuropaCalcio : #Atalanta-#Midtjylland, #Gasperini: 'In lockdown tutti giocavano ogni tre giorni, ora chi ha le Coppe e può incider… - tuttoatalanta : Midtjylland, Evander out con l'Atalanta dopo la positività al Covid-19. Non può entrare in Italia… - spaziocalcio : Champions League, gli arbitri per le partite in programma domani #UCL - tuttoatalanta : Midtjylland, mister Priske: 'Non serviva guardare la sfida con il Liverpool per capire la forza dell'Atalanta'… - Dalla_SerieA : MISTER GASPERINI ALLA VIGILIA DI ATALANTA-MIDTJYLLAND - -