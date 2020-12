Antitrust | multa da 10 milioni ad Apple per pubblicità ingannevole

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 30 novembre 2020) (Teleborsa) – L’Antistrust ha sanzionatoper 10di euro per ladella società di Cupertino che vantava la resistenza dei propri telefonini all’acqua, giudicatadall’AGCM. Secondo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la diffusione di messaggi promozionali di diversi modelli di iPhone (iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11pro e iPhone 11 pro Max) in cui veniva esaltata la resistenza all’acqua per una profondità massima tra 4 metri e 1 metro a seconda dei modelli e fino a 30 minuti era. Secondo l’Autorità, infatti, nei messaggi non si chiariva che questa proprietà è riscontrabile solo in presenza di specifiche condizioni, per esempio durante specifici e controllati test di laboratorio con utilizzo ...