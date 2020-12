A novembre 2021 le ATP Finals, Appendino: “Tennis rilancerà immagine Torino” (Di lunedì 30 novembre 2020) Torino si prepara al 2021 anno in cui ospiterà le Atp Finals di Tennis. L’evento, uno dei più importanti a livello mondiale del tennis agonistico, ha concluso la sua edizione londinese e dal prossimo anno fino al 2025 si svolgerà sotto la Mole. Una settimana di grandi competizioni dal 14 al 21 novembre 2021 che per la sindaca contribuiranno a rilanciare l’immagine della città nel mondo. “Torino ha una storica tradizione di sport e di eccellenze sportive. Il percorso che ha portato le Nitto Atp Finals nella nostra città è stato impegnativo ma eravamo fermamente determinati a raggiungere questo obiettivo. E, ancora una volta, grazie a uno straordinario lavoro di squadra, ce l’abbiamo fatta”, afferma la sindaca di Torino, Chiara Appendino. “Guardiamo ora al ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 30 novembre 2020) Torino si prepara alanno in cui ospiterà le Atpdi Tennis. L’evento, uno dei più importanti a livello mondiale del tennis agonistico, ha concluso la sua edizione londinese e dal prossimo anno fino al 2025 si svolgerà sotto la Mole. Una settimana di grandi competizioni dal 14 al 21che per la sindaca contribuiranno a rilanciare l’della città nel mondo. “Torino ha una storica tradizione di sport e di eccellenze sportive. Il percorso che ha portato le Nitto Atpnella nostra città è stato impegnativo ma eravamo fermamente determinati a raggiungere questo obiettivo. E, ancora una volta, grazie a uno straordinario lavoro di squadra, ce l’abbiamo fatta”, afferma la sindaca di Torino, Chiara. “Guardiamo ora al ...

