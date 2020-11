Scontri a Parigi, manifestanti danno fuoco alla Banque de France: le immagini (Di domenica 29 novembre 2020) Le Marce delle libertà contro la legge sulla “sicurezza globale” e le violenze della polizia hanno radunato 133mila persone in tutta la Francia. Lo rende noto il ministero dell’Interno Francese, in base a un conteggio fatto alle 18 (secondo gli organizzatori, le persone scese in strada sono state 500mila). I fermi sono stati in totale 18, di cui nove nella capitale, mentre si contano “37 feriti” tra le forze dell’ordine. Nel video, il momento in cui la Banque de France viene data alla fiamme. Video Twitter/Alain Parison L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) Le Marce delle libertà contro la legge sulla “sicurezza globale” e le violenze della polizia hanno radunato 133mila persone in tutta la Francia. Lo rende noto il ministero dell’Internose, in base a un conteggio fatto alle 18 (secondo gli organizzatori, le persone scese in strada sono state 500mila). I fermi sono stati in totale 18, di cui nove nella capitale, mentre si contano “37 feriti” tra le forze dell’ordine. Nel video, il momento in cui ladeviene datafiamme. Video Twitter/Alain Parison L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

