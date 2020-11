Recovery Fund: in arrivo l’ennesima (e inutile) “task force” (Di domenica 29 novembre 2020) Roma, 29 nov – Dopo aver semi-delegato la gestione dell’emergenza sanitaria al comitato tecnico-scientifico ed aver affidato la “ripartenza” della fase 2 alla task force guidata dal Vittorio Colao, il governo giallofucsia si appresta a nominare l’ennesima cerchia di tecnici. A questo giro con l’obiettivo di gestire i fondi del Recovery Fund destinati all’Italia. Leggi anche – Altro che piano Colao: l’Italia ha bisogno di deficit, investimenti pubblici e domanda interna L’organo tecnico-esecutivo: 6 manager e 300 tecnici Al termine del vertice di ieri sera tra i capi delegazione di maggioranza – Alfonso Bonafede (M5S), Teresa Bellanova (IV), Roberto Speranza (Leu) e Dario Franceschini (Pd) – il premier ha aperto all’ipotesi di una “cabina di regia”. Il governo – nello specifico Conte e i ministri Roberto Gualtieri e Stefano Patuanelli ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 29 novembre 2020) Roma, 29 nov – Dopo aver semi-delegato la gestione dell’emergenza sanitaria al comitato tecnico-scientifico ed aver affidato la “ripartenza” della fase 2 alla task force guidata dal Vittorio Colao, il governo giallofucsia si appresta a nominarecerchia di tecnici. A questo giro con l’obiettivo di gestire i fondi deldestinati all’Italia. Leggi anche – Altro che piano Colao: l’Italia ha bisogno di deficit, investimenti pubblici e domanda interna L’organo tecnico-esecutivo: 6 manager e 300 tecnici Al termine del vertice di ieri sera tra i capi delegazione di maggioranza – Alfonso Bonafede (M5S), Teresa Bellanova (IV), Roberto Speranza (Leu) e Dario Franceschini (Pd) – il premier ha aperto all’ipotesi di una “cabina di regia”. Il governo – nello specifico Conte e i ministri Roberto Gualtieri e Stefano Patuanelli ...

ItaliaViva : Non appena finirà questa emergenza, il Paese dovrà essere in grado di ripartire seriamente e potrà farlo attraverso… - matteosalvinimi : E si dimenticano le nuove imposte europee istituite per finanziare il recovery fund, senza contare che l'uso delle… - ilriformista : Una task force da 300 persone per gestire i 209 miliardi in arrivo dall’Europa - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @LGmarangon: Son rimasti solo questi 2 sovranisti di Polonia e Ungheria (amici dei sovranisti nostrani) a credere di contare ancora qual… - Giusepp80706236 : RT @IlPrimatoN: Ci mancava un'altra task force: il governo pronto a nominare 300 esperti per la gestione del Recovery Fund -