Orietta Berti positiva al Covid-19: "State attenti" (Di domenica 29 novembre 2020) Orietta Berti è positiva al Covid-19: lo ha confermato la cantante sul suo profilo Facebook tranquillizzando i fan e invitandoli a seguire i protocolli di sicurezza. Orietta Berti è risultata positiva al Covid-19: la cantante lo ha confermato su Facebook, spiegando di essere a casa, seguita da un medico, e ha ringraziato i fan per l'affetto ricevuto. "Care amiche e cari amici, desidero condividere con voi che ieri dopo un nuovo tampone di controllo sono risultata positiva al Covid-19" - ha spiegato Orietta Berti nel post - "Sono a casa e sono sotto controllo medico. Grazie a tutti per l'affetto e mi raccomando, State attenti." Orietta ... Leggi su movieplayer (Di domenica 29 novembre 2020)al-19: lo ha confermato la cantante sul suo profilo Facebook tranquillizzando i fan e invitandoli a seguire i protocolli di sicurezza.è risultataal-19: la cantante lo ha confermato su Facebook, spiegando di essere a casa, seguita da un medico, e ha ringraziato i fan per l'affetto ricevuto. "Care amiche e cari amici, desidero condividere con voi che ieri dopo un nuovo tampone di controllo sono risultataal-19" - ha spiegatonel post - "Sono a casa e sono sotto controllo medico. Grazie a tutti per l'affetto e mi raccomando,."...

