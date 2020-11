Monza, ucciso a coltellate in pieno giorno (Di domenica 29 novembre 2020) A Monza, un uomo è stato ucciso a coltellate in pieno giorno. A dare l’allarme alcuni passanti che lo hanno ritrovato a terra, probabilmente già senza vita Sono state alcune persone che passavano da lì a lanciare l’allarme e chiamare il 118 intorno alle 12 e 40 della giornata di oggi. I soccorsi sono immediatamente L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 29 novembre 2020) A, un uomo è statoin. A dare l’allarme alcuni passanti che lo hanno ritrovato a terra, probabilmente già senza vita Sono state alcune persone che passavano da lì a lanciare l’allarme e chiamare il 118 intorno alle 12 e 40 della giornata di oggi. I soccorsi sono immediatamente L'articolo proviene da Inews.it.

MediasetTgcom24 : 42enne ucciso per strada a coltellate nel centro di Monza - Corriere : Agguato sotto i portici delle case popolari a Monza, 42 enne ucciso a coltellate. In fu... - MediasetTgcom24 : Un uomo ucciso per strada a coltellate nel centro di Monza #monza - twolighteyes : Uomo ucciso per strada a coltellate a #Monza - Ultima Ora - rotaruchristina : RT @MediasetTgcom24: 42enne ucciso per strada a coltellate nel centro di Monza -