Maradona? Mi fece una bella impressione | mi chiedo se mi ero sbagliato

In questi giorni dove, giustamente, si parla molto della scomparsa di Diego Armando Maradona, sono rincoro dal ricordo di una intervista lunga più di un'ora che feci a Maradona e che andò in onda su Canale 5. Ci ripenso e ricordo il suo incredibile entusiasmo dopo tanti anni di successi e anche alcune ingenuità nelle risposte. Mi face una bella impressione, Maradona, anche se, oggi, non riesco a capire, da quel che leggo, se mi sono sbagliato o se ho avuto la fortuna di conoscere una parte meno nota del grande campione. Probabilmente, proprio il suo entusiasmo e la sensazione di parlare con un unicum del calcio, ha formato il mio giudizio e quindi il mio ricordo.

