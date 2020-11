Maldive, formula anti Covid: «Paghi e stai quanto vuoi». Esauriti i primi voli del 2021 (Di domenica 29 novembre 2020) Chiunque abbia intenzione di fuggire verso i paesi caldi per le feste di Natale, sappia che il volo del 2 gennaio 2021 dalle Maldive verso l'Italia, è già tutto pieno. Posti... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 29 novembre 2020) Chiunque abbia intenzione di fuggire verso i paesi caldi per le feste di Natale, sappia che il volo del 2 gennaiodalleverso l'Italia, è già tutto pieno. Posti...

Maldive, nasce l'offerta «all you can stay» per stare in vacanza un anno

Fuga da sogno: alle Maldive un anno intero, con la vacanza «all you can stay». L'hotel ha creato l'originale formula «all you can stay». In sostanza il cliente può scegliere di prolungare la vacanza.

