Linee programmatiche, Valentino alza la voce: “Non rispettati i termini” (Di domenica 29 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSant’Agata de Goti (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Carmine Valentino, consigliere comunale a Sant’Agata de Goti. “Ho dovuto formalizzare al Presidente del Consiglio Comunale e, per il suo tramite, alla Conferenza dei Capigruppo, al Segretario Comunale del Comune di Sant’Agata De’ Goti e, doverosamente in conoscenza, al Sig. Prefetto di Benevento c/o Prefettura Benevento, una missiva in relazione al mancato rispetto dei termini normativi e statutari delle “Linee programmatiche del mandato”. Sono stato costretto, ancora una volta, nella mia qualità di Consigliere Comunale, a dover censurare e denunciare comportamenti riprovevoli, non rispettosi dello Statuto Comunale, lesivi delle prerogative e funzioni del consigliere comunale. Riassumo brevemente i fatti nello specifico: con atto ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 29 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSant’Agata de Goti (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Carmine, consigliere comunale a Sant’Agata de Goti. “Ho dovuto formalizzare al Presidente del Consiglio Comunale e, per il suo tramite, alla Conferenza dei Capigruppo, al Segretario Comunale del Comune di Sant’Agata De’ Goti e, doverosamente in conoscenza, al Sig. Prefetto di Benevento c/o Prefettura Benevento, una missiva in relazione al mancato rispetto dei termini normativi e statutari delle “del mandato”. Sono stato costretto, ancora una volta, nella mia qualità di Consigliere Comunale, a dover censurare e denunciare comportamenti riprovevoli, non rispettosi dello Statuto Comunale, lesivi delle prerogative e funzioni del consigliere comunale. Riassumo brevemente i fatti nello specifico: con atto ...

