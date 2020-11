Il Milan batte la Fiorentina e prova la mini-fuga in Serie A (Di domenica 29 novembre 2020) AGI - Il Milan supera per 2-0 la Fiorentina ed è sempre più capolista della Serie A. La squadra di Pioli ha chiuso la questione già nel primo tempo grazie alle reti di Romagnoli, al 17' su azione di calcio d'angolo, e di Frank Kessie, su calcio di rigore, dopo l'atterramento di Saelemaekers da parte di Pezzella. Al 37' il centrocampista ivoriano ha fallito l'occasione per arrotondare il risultato facendosi respingere un secondo tiro dagli undici metri da Dragowski. Seconda sconfitta su due partite giocate per la Fiorentina di Cesare Prandelli apparsa ancora legnosa e poco fluida nella gestione del pallone e nelle trame offensive. Il Milan sale così a 23 punti in classifica e prova una mini-fuga visto che le prime inseguitrici Inter e Sassuolo, in ... Leggi su agi (Di domenica 29 novembre 2020) AGI - Ilsupera per 2-0 laed è sempre più capolista dellaA. La squadra di Pioli ha chiuso la questione già nel primo tempo grazie alle reti di Romagnoli, al 17' su azione di calcio d'angolo, e di Frank Kessie, su calcio di rigore, dopo l'atterramento di Saelemaekers da parte di Pezzella. Al 37' il centrocampista ivoriano ha fallito l'occasione per arrotondare il risultato facendosi respingere un secondo tiro dagli undici metri da Dragowski. Seconda sconfitta su due partite giocate per ladi Cesare Prandelli apparsa ancora legnosa e poco fluida nella gestione del pallone e nelle trame offensive. Ilsale così a 23 punti in classifica eunavisto che le prime inseguitrici Inter e Sassuolo, in ...

