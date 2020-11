Il medico di Maradona: “Non c’è stato alcun errore medico. Non ho nulla da rimproverarmi” (Di domenica 29 novembre 2020) Leopoldo Luque, il medico di Diego Maradona indagato per omicidio colposo, ha convocato una conferenza stampa per spiegare la sua posizione. Le sue parole sono su Marca. Perché è morto? “Non c’è stato alcun errore medico. Non vedo buoni o cattivi, né colpevoli. E’ stato fatto tutto quello che si poteva e anche di più. Non ho nulla da rimproverarmi. Amavo Diego. Quello che ho fatto è stato per Diego, ho fatto del mio meglio. Aveva bisogno di me perché ero l’unico con cui andava d’accordo. Non sono io il responsabile di tutto questo. Sono orgoglioso di tutto quello che ho fatto, per Diego e la sua famiglia. Ho visto spesso le figlie. I fratelli mi adorano”. “Mi ha cacciato da casa sua, ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 29 novembre 2020) Leopoldo Luque, ildi Diegoindagato per omicidio colposo, ha convocato una conferenza stampa per spiegare la sua posizione. Le sue parole sono su Marca. Perché è morto?c’è. Non vedo buoni o cattivi, né colpevoli. E’fatto tutto quello che si poteva e anche di più. Non hoda rimproverarmi. Amavo Diego. Quello che ho fatto èper Diego, ho fatto del mio meglio. Aveva bisogno di me perché ero l’unico con cui andava d’accordo. Non sono io il responsabile di tutto questo. Sono orgoglioso di tutto quello che ho fatto, per Diego e la sua famiglia. Ho visto spesso le figlie. I fratelli mi adorano”. “Mi ha cacciato da casa sua, ...

