Edging | ecco la tecnica per prolungare il piacere della coppia a letto

Leggi su chedonna

(Di domenica 29 novembre 2020) Hai mai sentito parlare dell’? Con questa parola si descrive una“a luci rossa” utilissima per i rapporti dicos’è. Chi conosce l’inglese, forse, avrà già indovinato di cosa parliamo quando parliamo di ““. Per tutti coloro che non parlano inglese possiamo dare un piccolo aiutino: la parola inglese “edge” si traduce L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it