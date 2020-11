Domenico Dolce e Stefano Gabbana: «Creare col cuore. E cambiare sempre» (Di domenica 29 novembre 2020) Accettare le nuove sfide, adattarsi al cambiamento, reinventare il futuro. Senza fermarsi, mai. Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno risposto così alle prove tese dai giorni difficili e critici di questo anno segnato dalla pandemia. Protagonisti di un nuovo talk di Vanity Fair Stories, i due creativi si raccontano in un dialogo aperto e riflessivo con il Direttore di Vanity Fair, Simone Marchetti, indagando i futuri scenari della moda post Covid-19 e ripercorrendo i momenti salienti di questo 2020. Leggi su vanityfair (Di domenica 29 novembre 2020) Accettare le nuove sfide, adattarsi al cambiamento, reinventare il futuro. Senza fermarsi, mai. Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno risposto così alle prove tese dai giorni difficili e critici di questo anno segnato dalla pandemia. Protagonisti di un nuovo talk di Vanity Fair Stories, i due creativi si raccontano in un dialogo aperto e riflessivo con il Direttore di Vanity Fair, Simone Marchetti, indagando i futuri scenari della moda post Covid-19 e ripercorrendo i momenti salienti di questo 2020.

I due creativi sono protagonisti del nuovo talk di Vanity Fair Stories. Insieme al Direttore di Vanity Fair Simone Marchetti si raccontano indagando i futuri scenari della moda e ripercorrendo i momen ...

Muore di Covid un giovane bagherese: Domenico La Corte

Un giovane bagherese di 39 anni, Domenico La Corte, si è arreso alle complicanze derivanti dal Covid e dopo un mese di ospedale è deceduto ieri. Era molto conosciuto in città. Lavorava presso una agen ...

