Cuccarini e Celentano durissimo scontro, la Cuccarini "Sei gelosa" e la Celentano trova il modo per vendicarsi "hai sbagliato mestiere" (Di domenica 29 novembre 2020) Amici è ricominciato e, accanto ad alcune riconferme ci sono state anche delle graditissime new entry come Arisa e Lorella Cuccarini. Quest'ultima che è stata contattata da Mediaset e, in particolare da Maria De Filippi dopo che il suo rapporto con la Rai è finito male, si è mostrata entusiasta di iniziare questa nuova avvenuta e se per Maria De filippi ha avuto delle bellissime parole di riconoscenza, per i ragazzi che sono diventati suoi alunni ha lo spirito di chi vuole restituire alla vita tutto quello che di bello dalla vita ha avuto. Infatti, ha spiegato che è sua intenzione mettere e a disposizione dei ragazzi di Amici tutta la sua competenza ma anche il suo carattere caparbio per insegnare che nella vita non si deve mollare mai. Lorella Cuccarini scontro con Alessandra ...

