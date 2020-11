Covid Giappone, nuovo record di contagi nel Paese: i dati (Di domenica 29 novembre 2020) Covid Giappone, cattive notizie nel Paese nipponico: si registra un nuovo record di infezioni nella nazione. Segnali che portano a una probabile terza ondata in arrivo. Cattive notizie per il Giappone sul fronte Covid-19. Quest’oggi, infatti, il Paese nipponico registra un record di nuovi casi da inizio pandemia a oggi: ben 2.688 in appena 24 L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 29 novembre 2020), cattive notizie nelnipponico: si registra undi infezioni nella nazione. Segnali che portano a una probabile terza ondata in arrivo. Cattive notizie per ilsul fronte-19. Quest’oggi, infatti, ilnipponico registra undi nuovi casi da inizio pandemia a oggi: ben 2.688 in appena 24 L'articolo proviene da Inews.it.

