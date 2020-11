Amici20, Rudy Zerbi a una cantante: “In questo momento la caccerei perché odio lo spreco di talento” (Di domenica 29 novembre 2020) La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi è appena iniziata e sono già partite le prime polemiche con i professori. Protagonista di questo episodio, Rudy Zerbi, professore di canto, il quale è particolarmente legato all’educazione dei ragazzi. Per Zerbi non conta solo il talento ma anche la maturità di coltivarlo e non lasciare L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 29 novembre 2020) La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi è appena iniziata e sono già partite le prime polemiche con i professori. Protagonista diepis, professore di canto, il quale è particolarmente legato all’educazione dei ragazzi. Pernon conta solo il talento ma anche la maturità di coltivarlo e non lasciare L'articolo

IlContiAndrea : Parlare di depressione nel talent di punta di Canale 5 era impensabile. Eppure è successo chiamando le cose per com… - AmiciUfficiale : Per il prof Rudy Zerbi è importante che Leonardo tiri fuori la sua personalità con 'Tu non mi basti mai'! Per voi c… - amami_adesso : RT @prettyunicorn__: io scioccata da quante volte sono d’accordo con rudy quest’anno #Amici20 - davided81 : ARIANNA F U O R I Rudy non far cagate per favore. #amici20 - eliscod : Arianna che pensa di essere già arrivata.. io totalmente d’accordo con Rudy #Amici20 -