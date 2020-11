Allerta meteo, cosa ci aspetta a partire dalle prossime ore (Di domenica 29 novembre 2020) Sulla base delle previsioni vengono attivati i sistemi di protezione civile, Allerta rossa in Sardegna e arancione in Puglia e Calabria. Il maltempo sta interessando il sud della nostra penisola, specialmente Sardegna, Puglia e Calabria. Nel corso delle prossime ore la perturbazione potrebbe interessare tutti i settori ionici. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> meteo, le temperature L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 29 novembre 2020) Sulla base delle previsioni vengono attivati i sistemi di protezione civile,rossa in Sardegna e arancione in Puglia e Calabria. Il maltempo sta interessando il sud della nostra penisola, specialmente Sardegna, Puglia e Calabria. Nel corso delleore la perturbazione potrebbe interessare tutti i settori ionici. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –>, le temperature L'articolo proviene da YesLife.it.

