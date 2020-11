Ucciso e ritrovato in un cassonetto l’uomo del selfie con Maradona morto, ma è una bufala (Di sabato 28 novembre 2020) Sta girando senza alcun controllo e filtro la bufala sul fatto che, in queste ore, l’uomo del selfie con Maradona morto sia stato Ucciso. La vicenda è diventata virale, grazie sia a condivisioni social di un video che mostra soltanto il ritrovamento di un cadavere a Buenos Aires (tra l’altro in un contesto macabro, essendo stato lasciato in un cassonetto), sia ad alcuni titoli di articoli troppo frettolosi. Fortunatamente, parte degli addetti ai lavori hanno utilizzato quantomeno il punto interrogativo nel dare la notizia, ma evidentemente sarebbe stato opportuno attendere qualche riscontro in più. Una bufala la storia dell’uomo del selfie con Maradona morto Ucciso a ... Leggi su bufale (Di sabato 28 novembre 2020) Sta girando senza alcun controllo e filtro lasul fatto che, in queste ore,delconsia stato. La vicenda è diventata virale, grazie sia a condivisioni social di un video che mostra soltanto il ritrovamento di un cadavere a Buenos Aires (tra l’altro in un contesto macabro, essendo stato lasciato in un), sia ad alcuni titoli di articoli troppo frettolosi. Fortunatamente, parte degli addetti ai lavori hanno utilizzato quantomeno il punto interrogativo nel dare la notizia, ma evidentemente sarebbe stato opportuno attendere qualche riscontro in più. Unala storia deldelcona ...

