Sci di fondo oggi, 10 e 15 km Ruka 2020: orari, tv, programma, streaming, pettorali di partenza (Di sabato 28 novembre 2020) Lo sci di fondo oggi, sabato 28 novembre, vedrà proseguire la Coppa del Mondo 2020-2021 in Finlandia: a Ruka si terrà la seconda tappa del consueto minitour inaugurale, che metterà in palio altri punti per la conquista della Sfera di Cristallo, che saranno dimezzati per la gara distance odierna, in tecnica classica. Saranno sette gli italiani in gara: tra gli uomini al via Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori e Maicol Rastelli, tra le donne Greta Laurent, Lucia Scardoni e Anna Comarella. La 10 km femminile scatterà alle ore 9.40 italiane, mentre la 15 km maschile partirà alle ore 12.45 italiane. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà affidata a RaiPlay ed Eurosport Player, infine OA Sport vi assicurerà la ... Leggi su oasport (Di sabato 28 novembre 2020) Lo sci di, sabato 28 novembre, vedrà proseguire la Coppa del Mondo-2021 in Finlandia: asi terrà la seconda tappa del consueto minitour inaugurale, che metterà in palio altri punti per la conquista della Sfera di Cristallo, che saranno dimezzati per la gara distance odierna, in tecnica classica. Saranno sette gli italiani in gara: tra gli uomini al via Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori e Maicol Rastelli, tra le donne Greta Laurent, Lucia Scardoni e Anna Comarella. La 10 km femminile scatterà alle ore 9.40 italiane, mentre la 15 km maschile partirà alle ore 12.45 italiane. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport 1, mentre la direttasarà affidata a RaiPlay ed Eurosport Player, infine OA Sport vi assicurerà la ...

Sci di fondo oggi, 10 e 15 km Ruka 2020: orari, tv, programma, streaming, pettorali di partenza

Lo sci di fondo oggi, sabato 28 novembre, vedrà proseguire la Coppa del Mondo 2020-2021 in Finlandia: a Ruka si terrà la seconda tappa del consueto minitour inaugurale, che metterà in palio altri punt ...

Lo sci di fondo oggi, sabato 28 novembre, vedrà proseguire la Coppa del Mondo 2020-2021 in Finlandia: a Ruka si terrà la seconda tappa del consueto minitour inaugurale, che metterà in palio altri punt ...