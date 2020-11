Sassuolo-Inter oggi: orario, tv, programma, probabili formazioni Serie A 2020-2021 (Di sabato 28 novembre 2020) Sassuolo-Inter oggi: il big match del sabato di Serie A è servito. Dopo la parte centrale della settimana dedicata alla Champions League e all’Europa League, il campionato italiano torna con uno dei piatti forti della nona giornata del girone d’andata. Da una parte i neroverdi di Roberto De Zerbi, secondi in classifica a quota 18 punti, dall’altra i nerazzurri di Antonio Conte (quinti a quota 15 punti), che stanno affrontando un momento non facile fatto di risultati altalenanti: chi la spunterà? La parola al campo, in 90? minuti che si prospettano ricchi di emozione e (possibilmente) pieni di gol. Sassuolo-Inter oggi: la partita si terrà sabato 28 novembre, alle ore 15.00, e sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport Serie A (canale 201) e Sky Sport HD ... Leggi su oasport (Di sabato 28 novembre 2020): il big match del sabato diA è servito. Dopo la parte centrale della settimana dedicata alla Champions League e all’Europa League, il campionato italiano torna con uno dei piatti forti della nona giornata del girone d’andata. Da una parte i neroverdi di Roberto De Zerbi, secondi in classifica a quota 18 punti, dall’altra i nerazzurri di Antonio Conte (quinti a quota 15 punti), che stanno affrontando un momento non facile fatto di risultati altalenanti: chi la spunterà? La parola al campo, in 90? minuti che si prospettano ricchi di emozione e (possibilmente) pieni di gol.: la partita si terrà sabato 28 novembre, alle ore 15.00, e sarà trasmessa in diretta tv da Sky SportA (canale 201) e Sky Sport HD ...

Inter : ?? | ALLENAMENTO Seduta di allenamento in vista di Sassuolo-Inter, forza ragazzi! ????? Powered by @Lenovo e… - Inter : ?? | REPORT Le condizioni di @OfficialRadja ?? - ZZiliani : Per chi ama lo sport e il calcio regolare, quello che da anni non riusciamo più a vedere in Italia, ricordo come do… - Belushicashbags : Sassuolo/Inter over 3.5 +118 1.5U - SandroSandri14 : RT @inter_versilia: Chi domani non tifa @SassuoloUS non è interista Il fine giustifica i mezzi Il bene dell’@Inter passa dalla cacciata d… -

Probabile formazione Sassuolo-Inter: la nona di Serie A

