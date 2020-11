Rugby, Tri Nations: vendetta All Blacks, dominata l’Argentina (Di sabato 28 novembre 2020) Netto successo per la Nuova Zelanda nel penultimo match del Tri Nations 2020, con i tuttineri che battono l’Argentina in un match dominato per 80 minuti. Tanta difesa per i Pumas, che però non possono fare nulla per provare a spaventare degli All Blacks che così vendicano il ko di due settimane fa. Parte forte la Nuova Zelanda, che scende in campo rabbiosa dopo il ko di due settimane fa. E dopo 14 minuti è Dane Coles a sfondare con l’aiuto del pack e prima meta del match, con Richie Mo’unga che trasforma. Insistono gli All Blacks, soffre l’Argentina in difesa e al 17’ un fallo rimanda Mo’unga sulla piazzola e si va sul 10-0, con cui si chiude il primo quarto di gioco. Prova l’Argentina a reagire, a rendersi pericolosa, ma palla in mano sono troppe le imprecisioni dei Pumas che, così, ... Leggi su oasport (Di sabato 28 novembre 2020) Netto successo per la Nuova Zelanda nel penultimo match del Tri2020, con i tuttineri che battonoin un match dominato per 80 minuti. Tanta difesa per i Pumas, che però non possono fare nulla per provare a spaventare degli Allche così vendicano il ko di due settimane fa. Parte forte la Nuova Zelanda, che scende in campo rabbiosa dopo il ko di due settimane fa. E dopo 14 minuti è Dane Coles a sfondare con l’aiuto del pack e prima meta del match, con Richie Mo’unga che trasforma. Insistono gli All, soffrein difesa e al 17’ un fallo rimanda Mo’unga sulla piazzola e si va sul 10-0, con cui si chiude il primo quarto di gioco. Provaa reagire, a rendersi pericolosa, ma palla in mano sono troppe le imprecisioni dei Pumas che, così, ...

