Quei diavoli del British blues (Di sabato 28 novembre 2020) «L’influenza del blues sul pop è stata così profonda fin dai primi anni Sessanta, che oggi è difficile mantenere distinte le due cose» (Paul Oliver) Con queste parole si apriva l’introduzione al seminale libro The Story of the blues, pubblicato nel 1969 dal saggista e storico proveniente da Nottingham, Regno Unito. Un’affermazione che anno dopo anno si è palesata sempre più acuta e lungimirante: il blues è stato, è e probabilmente sarà, una musica «popolare» in Gran Bretagna. Lo dimostra, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 28 novembre 2020) «L’influenza delsul pop è stata così profonda fin dai primi anni Sessanta, che oggi è difficile mantenere distinte le due cose» (Paul Oliver) Con queste parole si apriva l’introduzione al seminale libro The Story of the, pubblicato nel 1969 dal saggista e storico proveniente da Nottingham, Regno Unito. Un’affermazione che anno dopo anno si è palesata sempre più acuta e lungimirante: ilè stato, è e probabilmente sarà, una musica «popolare» in Gran Bretagna. Lo dimostra, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Stone_ColdCrazy : «Cosa c'hai dove abiti sorellina per ascoltare quei tremoli piatti sonori? Scommetto che hai solo un povero piccolo… - RossoneraPasion : @SpudFNVPN Non mi dite Fabián-Baka, per carità grande coppia, ma rubare il posto a quei due assatanati di pallone I… -

Ultime Notizie dalla rete : Quei diavoli Conte, è l’ora di svoltare. Inter senza più scuse: col super Sassuolo deve ritrovare l’anima La Gazzetta dello Sport Belgio e Spagna: ai mondiali senza Nainggolan e Morata

Belgio e Spagna lasciano a casa le stelle (italiane e non) per i mondiali di Russia. Nelle convocazioni del "Diavoli Rossi" non c'è ...

Quei diavoli del British blues

«L’influenza del blues sul pop è stata così profonda fin dai primi anni Sessanta, che oggi è difficile mantenere distinte le due cose» (Paul Oliver) Con queste parole si apriva l’introduzione al semin ...

Belgio e Spagna lasciano a casa le stelle (italiane e non) per i mondiali di Russia. Nelle convocazioni del "Diavoli Rossi" non c'è ...«L’influenza del blues sul pop è stata così profonda fin dai primi anni Sessanta, che oggi è difficile mantenere distinte le due cose» (Paul Oliver) Con queste parole si apriva l’introduzione al semin ...