Posillipo | Truffa dello specchietto a via Manzoni Arrestato

Leggi su 2anews

(Di sabato 28 novembre 2020) La polizia è intervenuta in via A.per la segnalazione di un uomo che stava tentando la “” ai danni di alcuni automobilisti. Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via A.per la segnalazione di un uomo che