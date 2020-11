Maradona, selfie macabro con la salma del Pibe de Oro: impiegati indagati per profanazione cadavere (Di sabato 28 novembre 2020) indagati per profanazione di cadavere i dipendenti delle pompe funebri che hanno scattato il selfie con la salma di Diego Armando Maradona.Il giorno dopo la scomparsa del Pibe de Oro, morto mercoledì pomeriggio nella sua casa di Tigre, a Buenos Aires, a causa di un'insufficienza cardiaca acuta provocata da un edema polmonare acuto, con cardiomiopatia dilatativa, sui social e sui giornali sono comparse delle foto ritraggono tre addetti alle pompe funebri accanto alla bara aperta con il corpo del Diez, poco prima della traslazione nella camera ardente alla Casa Rosada.VIDEO Maradona, il selfie macabro con la salma di Diego: le immagini delle telecamereIl gesto ha fatto molto discutere, scatenando ... Leggi su mediagol (Di sabato 28 novembre 2020)perdii dipendenti delle pompe funebri che hanno scattato ilcon ladi Diego Armando.Il giorno dopo la scomparsa delde Oro, morto mercoledì pomeriggio nella sua casa di Tigre, a Buenos Aires, a causa di un'insufficienza cardiaca acuta provocata da un edema polmonare acuto, con cardiomiopatia dilatativa, sui social e sui giornali sono comparse delle foto ritraggono tre addetti alle pompe funebri accanto alla bara aperta con il corpo del Diez, poco prima della traslazione nella camera ardente alla Casa Rosada.VIDEO, ilcon ladi Diego: le immagini delle telecamereIl gesto ha fatto molto discutere, scatenando ...

