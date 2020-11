“Mai con la Lega e i 5 Stelle, pronti a non sostenere il sindaco uscente” (Di sabato 28 novembre 2020) di Erika Noschese Un metodo sbagliato. Con queste parole il consigliere Antonio D’Alessio, recentemente nominato coordinatore regionale di Azione, annuncia di essere pronto a dire addio alla coalizione in centro sinistra. In vista delle prossime elezioni amministrative, il partito fondato da Carlo Calenda e Matteo Richietti stanno portando a compimento un’azione di riorganizzazione territoriale, a partire dalla regione. Con grande soddisfazione per il gruppo di Azione della provincia di Salerno, ha annunciato che Antonio D’Alessio è stato investito del compito di coordinare Azione Campania. Nella prima riunione regionale del comitato campano, alla presenza del cofondatore di Azione Matteo Richetti, l’avvocato salernitano, consigliere comunale del comune capoluogo, ha accettato grato il prestigioso quanto oneroso incarico sottolineando sì l’apprezzamento per la fiducia ma anche quale ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 28 novembre 2020) di Erika Noschese Un metodo sbagliato. Con queste parole il consigliere Antonio D’Alessio, recentemente nominato coordinatore regionale di Azione, annuncia di essere pronto a dire addio alla coalizione in centro sinistra. In vista delle prossime elezioni amministrative, il partito fondato da Carlo Calenda e Matteo Richietti stanno portando a compimento un’azione di riorganizzazione territoriale, a partire dalla regione. Con grande soddisfazione per il gruppo di Azione della provincia di Salerno, ha annunciato che Antonio D’Alessio è stato investito del compito di coordinare Azione Campania. Nella prima riunione regionale del comitato campano, alla presenza del cofondatore di Azione Matteo Richetti, l’avvocato salernitano, consigliere comunale del comune capoluogo, ha accettato grato il prestigioso quanto oneroso incarico sottolineando sì l’apprezzamento per la fiducia ma anche quale ...

NicolaPorro : Prima i runner, poi chi portava a passeggio il cane, i giovani con gli aperitivi e adesso chi vorrebbe farsi una sc… - FBiasin : La risposta non è mai nelle parole, ma nei fatti. Oggi l’#Inter ha giocato con la testa, l’intensità, ha dato una… - pietroraffa : Cazzullo scrive che Messi è un calciatore, mentre Maradona un mito. E il motivo (tra i mille) che sceglie è che M… - Iividkid : RT @bididjjdidjei: Poi mi spiegherete come ha fatto Oppini a dividere il golden trio senza parlare mai male di MTR anzi difendendola pure c… - eziamor : #ottoemezzo con tutto lo schifo in Campania, Lazio ecc ecc la puntata tutta incentrata su #RegioneLombardia. Ma qua… -

Ultime Notizie dalla rete : “Mai con SNAI – Serie A: Napoli-Roma, fiducia a GattusoDzeko-San Paolo, questione di feeling Fortune Italia