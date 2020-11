LIVE Biathlon | 20 km Kontiolahti in DIRETTA | Lukas Hofer mina vagante nell’individuale | Johannes Boe favorito

Leggi su oasport

(Di sabato 28 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma della 20 km individuale a– La presentazione della 20 km individuale a– Le convocazioni dell’Italia aBuongiorno e bentrovati alladella 20 km individuale a(Finlandia), prova d’esordio della Coppa del Mondo 2020-2021 di. Sulle nevi finlandesi la sfida dei quattro poligoni attende gli atleti e non ci si potranno permettere distrazioni. Il settore maschile dovrà fare i conti con l’impatto dell’assenza del campione francese Martin Fourcade, ritiratosi a marzo. Dopo aver intrattenuto per anni con la sua classe dentro e fuori alla pista, verrà dunque a mancare la consueta battaglia con il norvegese ...