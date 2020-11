LIVE Biathlon, 15 km Kontiolahti in DIRETTA: Dorothea Wierer magnifica! Vince per 0.8 su Herrmann! (Di sabato 28 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della vittoria di Dorothea Wierer 16,05 Grazie per averci seguito, appuntamento a domani per le sprint. Un saluto sportivo. 16.04 Wierer ha chiuso terza nella classifica di shooting time alle spalle di Bankes e Cadurish e quarta in quella di range time. E’ al tiro che ha vinto questa gara, non solo grazie alla precisione, ma anche alla velocità di rilascio dei colpi. 16.01 Il miglior tempo sugli sci lo ha ottenuto la norvegese Roeiseland (24ma a causa dei 4 errori totali) con 5?5 su Herrmann. 13ma Wierer a 1’04”. 16.00 Lisa Vittozzi deve assolutamente dimenticare in fretta la brutta prestazione di oggi. E’ fondamentale non rivivere i fantasmi della passata stagione. 15.59 I piazzamenti delle altre italiane: 47ma Sanfilippo (3), 84ma ... Leggi su oasport (Di sabato 28 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca della vittoria di16,05 Grazie per averci seguito, appuntamento a domani per le sprint. Un saluto sportivo. 16.04ha chiuso terza nella classifica di shooting time alle spalle di Bankes e Cadurish e quarta in quella di range time. E’ al tiro che ha vinto questa gara, non solo grazie alla precisione, ma anche alla velocità di rilascio dei colpi. 16.01 Il miglior tempo sugli sci lo ha ottenuto la norvegese Roeiseland (24ma a causa dei 4 errori totali) con 5?5 su Herrmann. 13maa 1’04”. 16.00 Lisa Vittozzi deve assolutamente dimenticare in fretta la brutta prestazione di oggi. E’ fondamentale non rivivere i fantasmi della passata stagione. 15.59 I piazzamenti delle altre italiane: 47ma Sanfilippo (3), 84ma ...

