Le dimostrazioni d’amore dei napoletani per Diego saranno conservate al San Paolo (Di sabato 28 novembre 2020) Sciarpe, striscioni, foto. I tifosi napoletani hanno iniziato due giorni fa un lungo e continuo pellegrinaggio al San Paolo per celebrare la scomparsa di Diego Armando Maradona. Tutte queste manifestazioni di affetto, che hanno tappezzato l’impianto di Fuorigrotta e continuano ad essere depositate di fronte all’altare comune del dolore per Diego, saranno conservate all’interno dello stadio, che tra pochi giorni sarà intitolato al Pibe de Oro. A confermarlo è Carlo Alvino su Twitter, che riporta l’annuncio del Comune di Napoli in tal senso. A chiederlo erano stati in tanti, sui social, anche in considerazione delle avverse condizioni meteo previste per domani, che avrebbero spazzato via tutto. Il @ComuneNapoli fa sapere di aver individuato e attrezzato un grande locale all’interno ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 28 novembre 2020) Sciarpe, striscioni, foto. I tifosihanno iniziato due giorni fa un lungo e continuo pellegrinaggio al Sanper celebrare la scomparsa diArmando Maradona. Tutte queste manifestazioni di affetto, che hanno tappezzato l’impianto di Fuorigrotta e continuano ad essere depositate di fronte all’altare comune del dolore perall’interno dello stadio, che tra pochi giorni sarà intitolato al Pibe de Oro. A confermarlo è Carlo Alvino su Twitter, che riporta l’annuncio del Comune di Napoli in tal senso. A chiederlo erano stati in tanti, sui social, anche in considerazione delle avverse condizioni meteo previste per domani, che avrebbero spazzato via tutto. Il @ComuneNapoli fa sapere di aver individuato e attrezzato un grande locale all’interno ...

napolista : Le dimostrazioni d’amore dei napoletani per #Diego saranno conservate al #SanPaolo Su Twitter Carlo Alvino annuncia… - mayaloveslouis_ : @alloverhixface queste sono dimostrazioni d'amore AHAHAHAHA - chloeecms : comunque christian che non apprezza le mie dimostrazioni d’amore è proprio pessimo confermate?? - NadiaPasticcio : @abcde_gio Mi commuovo per tutto, libri, canzoni, film; il filo conduttore credo sia sempre l’amore, mi commuovono… - fatouuuuuudiop : ho bisogno di continue dimostrazioni d’amore -

Ultime Notizie dalla rete : dimostrazioni d’amore Giuseppe Moscati.Il medico dei poveri nella poesia di Rosario di Nota - Positanonews Positanonews