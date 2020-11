In carcere per femminicidio | in permesso sfregia la nuova compagna | chiesti 12 anni

(Di sabato 28 novembre 2020) Inper, inla. Dodicidiè la richiesta che la procura di Torino ha avanzato nei confronti di Mohamed Safi, il 37enne che nel 2019 sfregiò, rischiando di sgozzarla, la. All’epoca dei fatti il Safi, condannato a 15per l’omicidio della ex fidanzata, Alessandra Mainolfi, usciva dalogni giorno per lavorare in un bistrò. La vittima aveva appena detto di volerlo lasciare dopo aver scoperto della condanna per femminicido. Dodicidiè la richiesta che la procura di Torino ha avanzato nei confronti di Mohamed Safi, il 37enne che nel 2019 sfregiò con una ...

