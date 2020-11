Il mercato della moda su internet | numeri | cifre e potenzialità

(Di sabato 28 novembre 2020) Continua a macinare record su record ilsuin Italia e nel mondo. Secondo le ultime statistiche il giro d’affari sarebbe di circa 80 miliardi di euro, con una crescita iniziata nel 2015 di circa il 10% e che , nonostante abbia rallentato negli anni successivi, non è mai stata inferiore al 3,4% annuo. Insieme al fatturato aggregato cresce il peso del comparto sul Pil nazionale (1,2%, contro l’1,1% del 2014) rispetto a cui lanell’ultimo quinquennio ha viaggiato a una velocità quasi doppia. Gli utili nel 2018 ammontano a 3,7 miliardi (+25,2% sul 2014) e sono le aziende quotate con la maggioranza in capo a una famiglia che registrano l’ebit margin migliore (13,4%) e che sono più propense all’export (86,1% fatturato dall’estero). Quello dell’abbigliamento è il comparto che ...

virginiaraggi : Oggi abbiamo inaugurato una macchinetta mangiaplastica nel Mercato della Magliana. Si tratta del primo dei 17 ecoco… - Antonio_Tajani : Tutela degli impianti sciistici e del mercato turistico invernale. Serve un coordinamento europeo e regole comuni i… - ASmerilli : Se tutta l'ambizione delle donne é raggiungere la parità con gli uomini lasciamo la ricchezza della biodiversità al… - Kataklinsmann : @Casti_F Milito, Thiago Motta, Lucio, Eto’o e Sneijder con i soldi ricavati dalla cessione di Ibrahimovic. Passano… - fai_cisl : RT @CislNazionale: Sbarra: Serve nuovo modello integrale, universale e sostenibile di protezione e promozione della persona nel mercato del… -

Ultime Notizie dalla rete : mercato della

gazzettadibologna.it

Come riportato dal Montreal Impact in una nota sul proprio sito ufficiale, il club di Joey Saputo non ha esercitato l'opzione per il prolungamento del prestito di Orji Okwonkwo.Il taglio delle spese di fine anno a tavola rischia di dare il colpo di grazia a un settore in ginocchio: nel 2020 dimezzato il fatturato ...