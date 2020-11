Giorgia Meloni dice no alla proposta Salvini: «Fondere i gruppi parlamentari? La forza dei partiti adesso è diversa» (Di sabato 28 novembre 2020) La leader di FdI contro l’ipotesi di una federazione: «A forza Italia la maggioranza fa ponti d’oro, ma finora inutilmente. Berlusconi ha isolato chi voleva andare per conto suo anche per ambizioni personali» Leggi su corriere (Di sabato 28 novembre 2020) La leader di FdI contro l’ipotesi di una federazione: «AItalia la maggioranza fa ponti d’oro, ma finora inutilmente. Berlusconi ha isolato chi voleva andare per conto suo anche per ambizioni personali»

Profilo3Marco : RT @Corriere: Meloni boccia il gruppo unico del centrodestra: «La forza dei partiti adesso è diversa» - Corriere : Meloni boccia il gruppo unico del centrodestra: «La forza dei partiti adesso è diversa» - mruspandini : Se non è un’eresia far nascere il Bambinello due ore prima del solito, perché non anticipare anche l’inizio del nuo… - PDM_66 : RT @ilruttosovrano: Recovery Fund, continua il veto di Polonia e Ungheria sulla clausola dello stato di diritto, che sta bloccando l’avanza… - bobbearr : RT @ilruttosovrano: Recovery Fund, continua il veto di Polonia e Ungheria sulla clausola dello stato di diritto, che sta bloccando l’avanza… -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Meloni Tutti pazzi per Giorgia Meloni: anche Aida Romagnuolo aderisce a Fratelli d'Italia Primonumero Sostegno inconsapevoleIl migliore alleato di Conte è Salvini

Il leader della Lega difende molto male gli interessi del suo elettorato. Da quando è all’opposizione ha collezionato così tanti macroscopici errori da diventare la stampella del governo demogrillino.

Sondaggio Ipsos, cala ancora il gradimento per il premier Conte. Giù il M5S: diventa quarto partito

Alla luce di questo scenario non stupisce che in novembre siano diminuiti gli indici di gradimento per l’operato del governo e del presidente Conte che oggi si attestano rispettivamente a 52 (-2 punti ...

Il leader della Lega difende molto male gli interessi del suo elettorato. Da quando è all’opposizione ha collezionato così tanti macroscopici errori da diventare la stampella del governo demogrillino.Alla luce di questo scenario non stupisce che in novembre siano diminuiti gli indici di gradimento per l’operato del governo e del presidente Conte che oggi si attestano rispettivamente a 52 (-2 punti ...