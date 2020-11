Diventa Ambasciatore della Partecipazione! Prendi parte al percorso di formazione

Leggi su ilblogdellestelle

(Di sabato 28 novembre 2020) Martin Luther King scriveva “Cercate ardentemente di scoprire a cosa siete chiamati, e poi mettetevi a farlo appassionatamente.” La passione e l’impegno sono ciò che spingono quotidianamente migliaia di personenostra comunità a voler coinvolgere la cittadinanza in progetti innovativi e di democraziacipativa che nascono dal basso. Per dare voce agli attivisti che vogliono formarsi e dedicarsi alla promozionedemocrazia diretta ecipata e all’applicazione di strumenti dicipazione e di cittadinanza attiva e digitale sul proprio territorio nasce il progetto Ambasciatoricipazione. Il progetto, annunciato già il 4 ottobre e illustrato il 23 novembre all’interno del piano 2020/2021 di Rousseau, prenderà il via venerdì 18 dicembre ...