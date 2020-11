Chi è Claudia Maria Capellini, la modella compagna di Giorgio Panariello (Di sabato 28 novembre 2020) Claudia Maria Capellini è una modella trentacinquenne che nel 2018 è stata sorpresa dai paparazzi in compagnia di uno dei comici più amati: Giorgio Panariello. Nata a Cremona, si trasferisce a Milano per studiare e consegue la laurea allo IULM. Nella città meneghina la ragazza si dedica alla moda lavorando come modella e anche come pr. L’incontro tra Claudia Maria Capellini con l’attore toscano, è arrivato tramite amici in comune ad una cena e da quel momento non si sono più separati. Il loro amore, vissuto lontano dai riflettori ha fatto discutere per la differenza di 25 anni tra i due. Nonostante ciò, la relazione procede a gonfie vele e li vede vivere sotto lo stesso tetto a Roma in compagnia dei due ciuaua ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 28 novembre 2020)è unatrentacinquenne che nel 2018 è stata sorpresa dai paparazzi in compagnia di uno dei comici più amati:. Nata a Cremona, si trasferisce a Milano per studiare e consegue la laurea allo IULM. Nella città meneghina la ragazza si dedica alla moda lavorando comee anche come pr. L’incontro tracon l’attore toscano, è arrivato tramite amici in comune ad una cena e da quel momento non si sono più separati. Il loro amore, vissuto lontano dai riflettori ha fatto discutere per la differenza di 25 anni tra i due. Nonostante ciò, la relazione procede a gonfie vele e li vede vivere sotto lo stesso tetto a Roma in compagnia dei due ciuaua ...

AdolfoCrotti : RT @robisala3: @ALTOBELLIGOL tripletta alla iùve e garofano rosso in regalo. Ma ora vogliamo saperlo: chi era quello? Che lingua parlava? D… - robisala3 : @ALTOBELLIGOL tripletta alla iùve e garofano rosso in regalo. Ma ora vogliamo saperlo: chi era quello? Che lingua p… - c0rcordivm : se non la smettete di far sentire in colpa chi non streamma come se io claudia di salerno se non ascolto una canzon… - anuselessone : @arrogantdikhead @H0PESTR0M questa è la classica risposta di chi non sa più cosa rispondere accetta la sconfitta Claudia - agmorettoni : @claudia_mercuri @pasquino2000 Chi è, è un mistero per quasi tutti, ricordo anni fa #sgarbi, se non erro alla… -