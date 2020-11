Calciomercato Juventus | è corsa a tre per l’attaccante | se ne riparlerà nel 2022

Leggi su tuttojuve24

(Di sabato 28 novembre 2020) Se gli ultimi 15 anni sono stati monopolizzati dal duello a suon di gol e di trofei da Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, il prossimo ventennio potrebbe essere ad appannaggio di un solo attaccante che se dovesse mantenere questa continuità, diverrà nel giro di pochi anni una vera e propria star a livello internazionale. Ovviamente, si sta parlando di Erling Haaland, che con la maglia del Borussia Dortmund addosso sta letteralmente frantumando ogni record. I gialloneri lo hanno acquistato durante lo scorso gennaio dal Salisburgo, dopo un appassionante duello dicon la. Considerato troppo giovane per giocare titolare nella Vecchia Signora, il norvegese avrebbe deciso di trasferirsi in Germania. La sua qualità di rendimento starebbe facendo mangiare le mani ai dirigenti bianconeri, che ora rimpiangerebbero di non aver puntato forte ...