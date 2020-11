Biglietti singoli per arrivare a Milano finalmente disponibili con un'App di Trenord (Di sabato 28 novembre 2020) finalmente i Biglietti singoli per raggiungere Milano sommando bus e treno non saranno più introvabili. Da ieri è attiva sull'App Trenord la funzione che consente di acquistare un carnet da 10 ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 28 novembre 2020)per raggiungeresommando bus e treno non saranno più introvabili. Da ieri è attiva sull'Appla funzione che consente di acquistare un carnet da 10 ...

