Amazon | bonus in arrivo per i dipendenti

Amazon annuncia lo stanziamento di oltre 500 milioni di dollari, a titolo di bonus, per i suoi dipendenti in prima linea negli Stati Uniti. A riferirlo è Reuters. Il denaro è pensato per quei dipendenti che hanno lavorato durante le festività natalizie, mentre la pandemia continuava ad imperversare in tutto il paese.

