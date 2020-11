Vincenzo Nibali e l’offerta clamorosa per il 2022 | la Ineos sulle tracce dello Squalo!

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 novembre 2020)ha incominciato il suo lavoro invernale in vista della prossima stagione e nei prossimi mesi cercherà di mettere fieno in cascina, in modo da presentarsi ai nastri di partenza con la migliore forma possibile. Lo Squalo è reduce da un’annata agonistica sottotono, il settimo posto al Giro d’Italia è un risultato anonimo per un fuoriclasse del suo calibro e il siciliano ha già voglia di riscatto in un 2021 che si preannuncia particolarmente intenso. Il mirino sembra essere puntato soprattuttoOlimpiadi di Tokyo, il tracciato della prova in linea sembra essere particolarmente congeniale al nostro portacolori, desideroso di salire sul podio a cinque cerchi dopo l’amata caduta di Rio, quando sembrava essere involato verso l’oro prima di un’amara caduta in discesa. Il 36enne vestirà la casacca della Trek-Segafredo nella ...