Uomini e Donne, Tina Cipollari annuncia di essere di nuovo single (il post) (Di venerdì 27 novembre 2020) Tina Cipollari è conosciuta per essere l’opinionista storica del dating show di Canale Cinque condotto da Maria De Filippi ‘Uomini e Donne’. Proprio il personaggio televisivo con un post sui propri profili Social ha fatto una inaspettata rivelazione in merito alla sua vita privata. Maria Concetta Cipollari, questo il nome all’anagrafe, ha annunciato che la storia con l’imprenditore toscano, Vincenzo Ferrara, è finita e pertanto è tornata nuovamente single. I due erano una coppia consolidata da più di tre anni e i fan si erano abituati a vederli insieme nelle storie di Instagram o paparazzati mentre si godevano una passeggiata per le vie di Roma o Firenze. Proprio nel capoluogo toscano sono stati avvistati una delle ultime volte ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 27 novembre 2020)è conosciuta perl’opinionista storica del dating show di Canale Cinque condotto da Maria De Filippi ‘’. Proprio il personaggio televisivo con unsui propri profili Social ha fatto una inaspettata rivelazione in merito alla sua vita privata. Maria Concetta, questo il nome all’anagrafe, hato che la storia con l’imprenditore toscano, Vincenzo Ferrara, è finita e pertanto è tornata nuovamente. I due erano una coppia consolidata da più di tre anni e i fan si erano abituati a vederli insieme nelle storie di Instagram o paparazzati mentre si godevano una passeggiata per le vie di Roma o Firenze. Proprio nel capoluogo toscano sono stati avvistati una delle ultime volte ...

CottarelliCPI : In Italia solo il 2,4 percento degli uomini uccisi è stato ucciso da un partner o ex partner. Per le donne questo d… - SabrinaSalerno : Siamo noi, donne e madri ad infondere ai nostri figli il rispetto, l’amore e la fiducia in se stessi perché un doma… - NicolaPorro : Gli uomini non sono potenziali stupratori. E dove sono le femministe, quando il violento è islamico o quando i bers… - LaNotPontina : Sono stateore di indagini fitte e ininterrotte quelle che hanno consentito agli uomini della Squadra Mobile della Q… - tuttopuntotv : Uomini e Donne, Tina Cipollari annuncia di essere di nuovo single (il post) #UominieDonne -