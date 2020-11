Uomini e Donne anticipazioni, Riccardo Guarnieri si sbilancia Roberta Di Padua: “Mi capisce” (Di venerdì 27 novembre 2020) Il ritorno di Riccardo Guarnieri nello studio di Uomini e Donne ha creato scalpore ma è stato accolto con piacere da gran parte dei telespettatori. In un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, l’uomo ha spiegato come si sente rispetto a questo rientro e cosa pensa di Roberta Di Padua, sua vecchia conoscenza che è tornato a frequentare. “Sono davvero contento di essere tornato, che mi sia stata data una terza opportunità. Sto affrontando questo percorso in maniera più leggera” ha dichiarato il bel tarantino. E ancora, in merito alla storia con Ida Platano (che non nomina mai) ha aggiunto: “Tutto quello che dovevo fare, so di averlo fatto e non rimpiango nulla del passato. Ho voltato pagina”. Ma Riccardo ha parlato anche di ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 27 novembre 2020) Il ritorno dinello studio diha creato scalpore ma è stato accolto con piacere da gran parte dei telespettatori. In un’intervista rilasciata aMagazine, l’uomo ha spiegato come si sente rispetto a questo rientro e cosa pensa diDi, sua vecchia conoscenza che è tornato a frequentare. “Sono davvero contento di essere tornato, che mi sia stata data una terza opportunità. Sto affrontando questo percorso in maniera più leggera” ha dichiarato il bel tarantino. E ancora, in merito alla storia con Ida Platano (che non nomina mai) ha aggiunto: “Tutto quello che dovevo fare, so di averlo fatto e non rimpiango nulla del passato. Ho voltato pagina”. Maha parlato anche di ...

