Ultime Notizie Roma del 27-11-2020 ore 17:10 (Di venerdì 27 novembre 2020) Romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione alla microfono Giuliano Ferrigno facciamo informazione emergenza coronavirus in primo piano i dati mostrano segnali di rallentamento della crescita dell’epidemia tuttavia le condizioni di sovraccarico del sistema ospedaliero con occupa delle terapie Intensive a ricoveri di particolarmente elevata impongono di non allentare le misure restrittive e l’appello dell’Inter sindacale della dirigenza medica sanitaria veterinaria sulle di aperture festività natalizie ricordiamo che nell’ultima settimana si sono contati oltre 200 mila nuovi casi e4980a decessi mentre dei poveri con sintomi scrivono i medici sono attualmente più di 34 mila economia quanti insistono nelle gare le questioni finanziarie a quelle politiche porteranno alla rovina vari stati membri Perché i paesi UE con altri rapporti debito PIL e si troveranno in ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 27 novembre 2020)dailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione alla microfono Giuliano Ferrigno facciamo informazione emergenza coronavirus in primo piano i dati mostrano segnali di rallentamento della crescita dell’epidemia tuttavia le condizioni di sovraccarico del sistema ospedaliero con occupa delle terapie Intensive a ricoveri di particolarmente elevata impongono di non allentare le misure restrittive e l’appello dell’Inter sindacale della dirigenza medica sanitaria veterinaria sulle di aperture festività natalizie ricordiamo che nell’ultima settimana si sono contati oltre 200 mila nuovi casi e4980a decessi mentre dei poveri con sintomi scrivono i medici sono attualmente più di 34 mila economia quanti insistono nelle gare le questioni finanziarie a quelle politiche porteranno alla rovina vari stati membri Perché i paesi UE con altri rapporti debito PIL e si troveranno in ...

Agenzia_Ansa : #Covid: 34.282 i nuovi casi e 753 i morti nelle ultime 24 ore #ANSA - occhio_notizie : Coronavirus in Lombardia, 5.389 nuovi casi e 181 decessi nelle ultime 24 ore - corgiallorosso : #Zaniolo, la mamma: “Nicolò non vede l’ora di rientrare ed è felice per i risultati della Roma”… - junews24com : Convocati Benevento per la Juve: la lista di Inzaghi per il match - - Calab_Magnifica : Riconsegna dei 60 mila euro all’Ufficio postale rapinato di Pizzo (Le dichiarazioni) -