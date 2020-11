Test Moto2 Jerez: 12 piloti in pista, Ramirez il più veloce (Di venerdì 27 novembre 2020) Tra ieri e oggi - venerdì 27 novembre - alcuni dei piloti della classe di mezzo sono stati protagonisti di due giornate di collaudi sul circuito andaluso di Jerez della Frontera. Test privati ai quali ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 27 novembre 2020) Tra ieri e oggi - venerdì 27 novembre - alcuni deidella classe di mezzo sono stati protagonisti di due giornate di collaudi sul circuito andaluso didella Frontera.privati ai quali ...

dianatamantini : MOTO2 - Chiusa la due giorni di test privati a Jerez. Marcos Ramírez in testa alla classifica dei tempi, prime usci… - corsedimoto : MOTO2 - Chiusa la due giorni di test privati a Jerez. Marcos #Ramirez in testa alla classifica dei tempi, prime usc… - gponedotcom : Test Jerez: Ramirez campione d'inverno, 3° Bezzecchi e 4° Manzi: I TEMPI - Dopo la pioggia di ieri buone condizioni… - gponedotcom : Test Jerez - Luthi precede Bezzecchi. Primi giri per Vietti e Arbolino: I TEMPI ALLE 13 - Il pilota svizzero comand… - dianatamantini : MOTO2 - Pioggia grande protagonista a Jerez, annullando di fatto la prima giornata di test privati Moto2. Venerdì u… -

Ultime Notizie dalla rete : Test Moto2 Moto2-Moto3, la stagione 2021 è già cominciata con i primi test Corse di Moto Test Moto2 Jerez: 12 piloti in pista, Ramirez il più veloce

Dopo la prima giornata compromessa dalla pioggia, si concludono oggi i test privati per alcune squadre della classe di mezzo. Sei gli italiani presenti, tra cui i due debuttanti Vietti e Arbolino ...

MotoGP | Dal 2022 arrivano i pannelli luminosi in tutte le piste

MotoGP - Dal 2022 sarà obbligatorio per tutti i tracciati in cui si disputeranno gare di: Formula 1, MotoGP, FIA World Endurance Championship, FIM WorldSBK i pannelli luminosi. L'accordo è stato raggi ...

Dopo la prima giornata compromessa dalla pioggia, si concludono oggi i test privati per alcune squadre della classe di mezzo. Sei gli italiani presenti, tra cui i due debuttanti Vietti e Arbolino ...MotoGP - Dal 2022 sarà obbligatorio per tutti i tracciati in cui si disputeranno gare di: Formula 1, MotoGP, FIA World Endurance Championship, FIM WorldSBK i pannelli luminosi. L'accordo è stato raggi ...