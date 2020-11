Sullo sci l' Europa va in ordine sparso

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con @Capezzone. Caos governo sulla Calabria… - OresteM92 : RT @LaVeritaWeb: Da giorni il premier invocava misure comuni sullo stop agli impianti sciistici, ma la commissione se ne lava le mani: «L'U… - cbergy69 : RT @LaVeritaWeb: Da giorni il premier invocava misure comuni sullo stop agli impianti sciistici, ma la commissione se ne lava le mani: «L'U… - marccardillo : @micheleboldrin Sullo sci, al di là del merito della questione, trovo raccapricciante l’ironia e, peggio ancora, il… - ArielloGiuliano : RT @LaVeritaWeb: Da giorni il premier invocava misure comuni sullo stop agli impianti sciistici, ma la commissione se ne lava le mani: «L'U… -

Ultime Notizie dalla rete : Sullo sci

il rischio che migliaia di italiani si rechino in Svizzera pur di non rinunciare alle vacanze natalizie con gli sci sulla neve è più che concreto. Conte ha annunciato nei giorni scorsi che è allo ...Il Covid non sceglie in base alla carte d'identità, colpisce in egual modo e riteniamo che a livello europeo anche sullo sci ci debba essere uguaglianza di trattamento per tutti». Ma, assicura, ...