“Sono belissimi…” Scoppia la passione ad Amici 2020 | le telecamere catturano quei momenti tra loro

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 27 novembre 2020) Che non sarebbe stata un’edizione come tutte le altre era chiaro. Come tanti altri programmi ancheha dovuto fare i conti con l’emergenza sanitaria. Date slittate, tempi incerti e concorrenti costretti a vivere dentro a una bolla per tutelare la sicurezza di produzione e garantire che il programma arrivi al suo termine naturale senza interruzioni. Un programma,, che nel corso degli anni è diventato uno dei punti di forza del palinsesto Mediaset. Nato sotto il nome di ‘Saranno Famosi’, si è poi trasformato mantenendo format con aggiustamenti nel corso degli anni. Mai nessuno comeinfatti ha saputo reggere il confronto con gli anni, mantenendo alti indici di gradimento (per parecchio inspiegabili) per tutte le stagioni di messa in onda. Merito di Maria De Filippi che mantiene ...