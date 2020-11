Sicilia: pubblicato regolamento per credito imposta start-up 'Resto al Sud' (Di venerdì 27 novembre 2020) Palermo, 27 nov. (Adnkronos) - E' stato pubblicato oggi nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana il decreto del presidente della Regione con il quale vengono approvate ulteriori agevolazioni, sotto forma di credito d'imposta, in favore dei soggetti beneficiari di 'Resto al Sud'. Ad oggi sono circa 800 le startup Siciliane beneficiarie del programma di incentivi, gestito da Invitalia, destinato a chi ha un'età compresa tra i 18 e i 45 anni che finanzia nuove attività produttive nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura, fornitura di servizi alle imprese e alle persone, turismo, attività libero professionali, sia in forma individuale che societaria. "Con la misura 'Resto in ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) Palermo, 27 nov. (Adnkronos) - E' statooggi nella Gazzetta ufficiale della Regionena il decreto del presidente della Regione con il quale vengono approvate ulteriori agevolazioni, sotto forma did', in favore dei soggetti beneficiari di 'al Sud'. Ad oggi sono circa 800 leupne beneficiarie del programma di incentivi, gestito da Invitalia, destinato a chi ha un'età compresa tra i 18 e i 45 anni che finanzia nuove attività produttive nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura, fornitura di servizi alle imprese e alle persone, turismo, attività libero professionali, sia in forma individuale che societaria. "Con la misura 'in ...

TV7Benevento : Sicilia: pubblicato regolamento per credito imposta start-up 'Resto al Sud'... - bizcommunityit : Startup Resto in Sicilia, Armao: 'Stanziati altri 4,7 mln' - #startup - IlModeratoreWeb : “Resto in Sicilia”. Pubblicato il regolamento per il credito d’imposta alle startup - - tempostretto : Un nuovo articolo: (Covid Sicilia, bocciata la sfiducia a Razza. L'Ars ha scritto una pagina triste) è stato pubbli… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Coronavirus. 1.768 nuovi casi (15.4 % dei tamponi) in Sicilia, di cui 126 a Messina) è stato pu… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia pubblicato Sicilia: pubblicato regolamento per credito imposta start-up 'Resto al Sud' Il Tempo Da Montello alla Sicilia

Il riciclatore bergamasco entra nel capitale di LVS Group con tre impianti di selezione, recupero e riciclo di imballaggi in plastica, con l'obiettivo di investire.

Un Green Deal per il Sud? Partiamo dai rifiuti

Un articolo pubblicato da Ref Ricerche fa il punto sulla disastrosa gestione dei rifiuti al Sud, con alcune proposte per invertire la tendenza. Nell'interesse della competitività delle imprese.

Il riciclatore bergamasco entra nel capitale di LVS Group con tre impianti di selezione, recupero e riciclo di imballaggi in plastica, con l'obiettivo di investire.Un articolo pubblicato da Ref Ricerche fa il punto sulla disastrosa gestione dei rifiuti al Sud, con alcune proposte per invertire la tendenza. Nell'interesse della competitività delle imprese.