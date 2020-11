Sci alpino | quando le prossime gare? Programma Val d’Isere e St Moritz | orari | tv | date

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 novembre 2020) Dopo la tappa austriaca di Lech, con il parallelo maschile e femminile, la Coppa del Mondo di sci2020-2021 si prepara per il prossimo fine settimana di gara. Il Circo Bianco si trasferisce in Francia, in Valdove si disputeranno due giganti. Per quel che riguarda le donne, invece, il calendario propone la tappa classica di Sankt, dove si correranno due supergiganti, nei quali vedremo finalmente all’opera le sciatrici specialiste della velocità. Sulla pista denominata Engiadina le nostre portacolori, capitanate da Sofia Goggia, proveranno a confermare quanto di buono fatto vedere nella scorsa stagione. Gli uomini, invece, cercheranno conferme sulla celebre La face de Bellevarde con Luca De Aliprandini che proverà a prendere per mano tutto il settore delle porte larghe. IN TV – Lesaranno ...