Scherzi a Parte ritorna | a condurlo di nuovo Paolo Bonolis?

Leggi su chenews

(Di venerdì 27 novembre 2020) Amato e seguito dal pubblico, ‘‘ sta perre e in molti si chiedono se ci sarà ancora: ecco la verità, Fonte foto: Facebook (@)‘‘ continua ad attirare l’attenzione dei suoi tantissimi seguaci che dopo l’ultima messa in onda, avvenuta nel 2018, non vedono l’ora di rivederlo in televisione: al timone ci sarà sempre? Come forse in molti già sapranno, il lieto annuncio arriva dalla bellissima Federica Panicucci che, durante il suo programma ‘Mattino 5‘, ha dichiarato: “torna su Canale 5 tra pochissimo“. Già tempo ...