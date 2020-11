Prove libere Gp Bahrain: Hamilton il più veloce (Di venerdì 27 novembre 2020) Le Prove libere del Gp del Bahrain, si sono concluse da poco. Il più veloce in questa prima giornata, è ancora una volta Lewis Hamilton. Il pilota inglese, dopo aver dedicato gran parte delle sessioni a raccogliere dati con le gomme del 2021, ha stabilito il miglior tempo. Per lui, parziale migliori nei primi due settori che il miglior tempo messo a segno con gomme rosse, pari a 1:28:971. Prove libere Gp Bahrain: Ferrari meglio con gomme gialle? Una sessione che ha presentato due diversi scenari per la Ferrari. La vettura con le gomme rosse, riesce a tenere il passo gara delle altre vetture (1:35:9) ma solo per Sebastian Vettel. Il tedesco, sembra essere davvero a suo agio con la mescola rossa, nonostante il dodicesimo miglior tempo. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 27 novembre 2020) Ledel Gp del, si sono concluse da poco. Il piùin questa prima giornata, è ancora una volta Lewis. Il pilota inglese, dopo aver dedicato gran parte delle sessioni a raccogliere dati con le gomme del 2021, ha stabilito il miglior tempo. Per lui, parziale migliori nei primi due settori che il miglior tempo messo a segno con gomme rosse, pari a 1:28:971.Gp: Ferrari meglio con gomme gialle? Una sessione che ha presentato due diversi scenari per la Ferrari. La vettura con le gomme rosse, riesce a tenere il passo gara delle altre vetture (1:35:9) ma solo per Sebastian Vettel. Il tedesco, sembra essere davvero a suo agio con la mescola rossa, nonostante il dodicesimo miglior tempo. ...

