Oggi in tv, tutta la programmazione di venerdì 27 novembre

venerdì 27 novembre: cosa ci aspetta questa sera in tv? Su Rai 1 esordisce il talent condotto da Antonella Clerici The Voice Senior. Su Canale 5 finisce il doppio appuntamento con il GF Vip. Al suo posto comincia proprio Oggi la nuova stagione della fiction Il silenzio dell'acqua con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Ma ecco tutta la programmazione canale per canale. I programmi in onda sulla Rai Su Rai 1 esordisce il nuovo talent The Voice Senior. A guidare la competizione tra i cantanti over 60 ci sarà Antonella Clerici, accompagnata dai coach Gigi D'Alessio, Loredana Bertè, Clementino ed il 'Team Carrisi' composto da Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi. Il format, come possiamo facilmente immaginare, ha subito una serie di restrizioni dovete alla pandemia di Covid-19.

Ultime Notizie dalla rete : Oggi tutta Oggi in tv, tutta la programmazione di venerdì 27 novembre Thesocialpost.it Da Villa Bellini al Real il Conte che non c’è più

La pace con la società ha portato un tecnico diverso: da Vidal a Eriksen, dal flop in Champions al gioco i nodi di una squadra da ritrovare ...

E’ un Vicenza tutto da scoprire e che ancora non sa quanto vale

VICENZA – Anche il Vicenza di ‘Mimmo’ Di Carlo si avvicina a grandi passi al match contro gli azzurri, considerato dagli addetti ai lavori vicini al club biancorosso come un vero e proprio spartiacque ...

