Nonni di 97 e 100 anni guariscono dal Covid: "La nipote li ha assistiti dal pianerottolo" (Di venerdì 27 novembre 2020) Hanno sconfitto il Covid a 97 e 100 anni, insieme, dopo settant’anni d’amore. È la storia di Valdivia e Aldo, due Nonni di Taranto, raccontata sulle pagine della Gazzetta del Mezzogiorno. I due anziani sono rimasti in isolamento nella loro casa nel centro di Taranto per due settimane. Si sono fatti compagnia raccontandosi le storie della gioventù e bruciando i pomeriggi al telefono con i nipoti. La signora Valdivia, positiva e asintomatica, contagiata probabilmente dalla sua badante, dopo la diagnosi è stata costretta ad isolarsi con il marito. La coppia, all’inizio di questa storia, due settimane fa, è rimasta tra le quattro mura dell’appartamento senza nessun aiuto. Poi, proprio dalla famiglia, è giunto l’aiuto fondamentale per vincere la malattia. Alessia, nipote 36enne della coppia ed esperta di ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 27 novembre 2020) Hanno sconfitto ila 97 e 100, insieme, dopo settant’d’amore. È la storia di Valdivia e Aldo, duedi Taranto, raccontata sulle pagine della Gazzetta del Mezzogiorno. I due anziani sono rimasti in isolamento nella loro casa nel centro di Taranto per due settimane. Si sono fatti compagnia raccontandosi le storie della gioventù e bruciando i pomeriggi al telefono con i nipoti. La signora Valdivia, positiva e asintomatica, contagiata probabilmente dalla sua badante, dopo la diagnosi è stata costretta ad isolarsi con il marito. La coppia, all’inizio di questa storia, due settimane fa, è rimasta tra le quattro mura dell’appartamento senza nessun aiuto. Poi, proprio dalla famiglia, è giunto l’aiuto fondamentale per vincere la malattia. Alessia,36enne della coppia ed esperta di ...

